تهديد جديد لليفربول.. خليفة كلوب يتفاوض مع فريق إنجليزي آخر!

ليفربول سيواجه صراعًا شرسًا على خليفة كلوب...

تستمر رحلة ليفربول، في البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم القادم، خلفًا للمدرب الحالي يورجن كلوب، والذي قرر الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة ليفربول، في التعاقد مع روبن أموريم، المدير الفني الحالي لنادي سبورتينج لشبونة، ولكن دخل نادي إنجليزي آخر في الصفقة.

ونشرت صحيفة "صن" الإنجليزية، تقريرًا كشفت فيه عن اهتمام نادي وست هام، بالتعاقد مع المدرب صاحب الـ 39 عامًا، ليخلف ديفيد مويس مدرب الفريق اللندني الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وينتهي عقد مويس، مع وست هام بنهاية الموسم الحالي، ومن المرجح أن يرحل المدرب الأسكتلندي، خاصة مع تعرضه لانتقادات كبيرة بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق.

ولم تكشف الصحيفة الإنجليزية، عن وجود أي اتفاقات بين وست هام وأموريم، وكذلك الأمر مع ليفربول، وفي سياق متصل أفادت الصحافة الإنجليزية أن المدرب البرتغالي منفتح على فكرة العمل في البرميرليج.