بعد تهديده بالقتل .. القبض على العصابة التي تترقب عودة أنخيل دي ماريا!

عائلة دي ماريا تعرضت لتهديدات بقتل النجم المتوج بمونديال 2022

أعلنت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن الأرجنتينية، عن اعتقال العصابة التي هددت النجم أنخيل دي ماريا؛ نجم بنفيكا البرتغالي، وعائلته في مدينة روزاريو، حيث تتألف من زوجين بالإضافة إلى المنفذ الذي يُدعى بابلو أكوتو.

وكانت عائلة دي ماريا قد وجدت سيارة سوداء قامت بإلقاء طرد أمام منزلها، بعد تصريحاته بأعمال العنف وتهريب المخدرات بالمدينة، حيث جاء في الطرد: "اخبر أبيك ألا يعود إلى روزاريو مرة أخرى لأننا سنقتله، نحن نلقي بالرصاص والقتلى وليس بالورق"، بالإضافة إلى إطلاق 4 أعيرة نارية بالقرب من منزل عائلة اللاعب، كنوع من التهديد.

وأعلنت بولريتش عن اعتقال بابلو أكوتو، المرسل من أجل تهديد عائلة دي ماريا، بالإضافة إلى الزوجين سارة بيلين جوتيريز 23 عامًا، وجابرييل إسماعيل باستوري 27 عامًا، وهما من قاما بإرسال أكوتو لتهديد عائلة اللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.

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ووجد مع المتهمين 4 هواتف محمولة ومسدس و13.5 جرامًا من مخدر الكوكايين، ومبلغ 11700 بيزو أرجنتيني، مخبأة في منزل العصابة التي هددت بقتل دي ماريا.

وبعد مراجعة مكالمات أكوتو، توصل المدعي العام الأرجنتيني أرزوبي كالفو إلى محادثة بين الأول وامرأة تم تحديدها على أنها تمارا، واعترفت بأنها هي المسؤولة عن تهديد دي ماريا وعائلته، وإلقاء النار على مدخل الحي الذي يقيم فيه اللاعب مع عائلته.