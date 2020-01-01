تهديدات بالقتل للاعب أمريكي بعد التضامن مع فلويد

نادي دالاس يعلن تضامنه مع مدافعه الدولي

واقعة مثيرة للجدل حدثت في الدوري الأمريكي، بعد تعرض ريجي كانون مدافع نادي دالاس، لهتافات عنصرية وتهديدات بالقتل هذا الأسبوع.

دالاس كان يلعب أمام ناشفيل يوم الأربعاء الماضي، ليقوم جميع اللاعبين بالجلوس على الركبة، لتحية جورج فلويد ضحية العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصدمة وقتها كانت بقيام عدد كبير من الجماهير، بإطلاق صافرات الاستهجان على تضامن اللاعبين مع فلويد.

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ريجي خرج بعدها قائلاً:"أمر مثير للاشمئزاز ومن العار رؤية هذه المواقف في ملاعبنا".

وهو ما أدى لتعرض اللاعب صاحب الـ22 سنة للعديد من التعليقات العنصرية، بل وصل الأمر لبعض التهديدات بالقتل بسبب تصريحاته.

ومن جانبه أصدر نادي دالاس بيانا رسمياً، ليعلن تضامنه بشكل كامل مع اللاعب بعد التهديدات التي تعرض لها هذا الأسبوع.

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يذكر أن مواجهة دالاس وناشفيل، كانت الأولى لهما منذ 12 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا والانتشار الكبير للوباء في الولايات المتحدة.