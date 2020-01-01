تنسيق بين الاتحاد الدولي والأوروبي لتنظيم كأسين عالم في 2022
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه نظيره الأوروبي ينسقان في الوقت الحالي من أجل تحديد مواعيد بطولات المنتخبات والأندية المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ملتزم بتنظيم بطولتين كأس عالم خلال العام 2022.
وأوضحت الصحيفة أن البطولة الأولى ستكون كأس العالم للأندية في صورتها الجديدة، والتي سيتم تنظيمها في الصيف عقب انتهاء الموسم العادي بين يونيو ويوليو.
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وستقام البطولة الأخرى الخاصة بالمنتخبات في المواعيد المحددة مسبقًا لها، بين الـ21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر في قطر.
وأوضحت الصحيفة أن مواعيد المواسم المعتادة لن تعود قبل ثلاثة مواسم على الأقل، سيتم خلالها تأجيل انطلاق الموسم لعدة أيام وأسابيع في بعض الحالات، للتخلص من الآثار الجانبية لفترة التوقف الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا على العالم.
وستقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الصين، بمشاركة 24 ناديًا من حول العالم، وبجوائز مالية تقدر قيمتها بالـ 100 مليون يورو.
جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية من المفترض أن يتم تنظيمها في صيف العام القادم، ومعها كوبا أمريكا أيضًا.