تنافس إماراتي سعودي على توقيع محمد بن يطو

مهاجم الفجيرة قريب من الرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشعل محمد بن يطو مهاجم الفجيرة الصراع بين عدد من الأندية السعودية والإماراتية للظفر بتوقيعه.

ورغم أن المرجح كان بقاء المهاجم الجزائري مع فريقه الإماراتي للموسم القادم، إلا أن التقارير الأخيرة المتابعة لسوق الانتقالات في دوري الخليج العربي أكدت اقترابه من الرحيل ووجود تنافس قوي على خدماته.

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موقع الملعب السعودي أوضح أن شباب الأهلي الإماراتي والاتفاق السعودي يقودان السباق نحو التوقيع مع بن يطو، لكن مع عدم استبعاد وجود أندية أخرى قد تتصدر السباق وتحسم الصفقة لصالحها في الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن بن يطو انضم للفجيرة الصيف الماضي بعد قضائه موسمين مع الشباب في السعودية، وقد أحرز 14 هدفًا خلال 24 مباراة من دوري الخليج العربي 2018-2019.