تم إنقاذ الرئتين.. جراحة ناجحة لفلورنتينو بيريز في مدريد

وعكة صحية مر بها رئيس ريال مدريد

خضع فلورنتينو بيريز لعملية جراحية ناجحة صباح الثلاثاء في إحدى رئتيه، والتي أزيلت منها زائدة كانت تؤثر في عملها الفترة الماضية.

تم إجراء العملية في مستشفى جامعة "بويرتا دي هييرو" في ماخاداهوندا بمدريد، وانتهت في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ورغم أن حالة رئيس ريال مدريد جيدة كما ذكرت صحيفة "ماركا"، إلا أنه لن يستطيع مرافقة الفريق في رحلتهم إلى لايبزيج، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فلورنتينو بيريز البالغ من العمر 75 عامًا، يجب أن يستريح لبضعة أيام قبل أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي منتصف الأسبوع المقبل.

وكان آخر نشاط لفلورنتينو بيريز قبل إجراء العملية هو حضور الصندوق الفخري لنادي ريال مدريد وأعضائه، ثم تكريم الكرواتي لوكا مودريتش أسطورة الفريق بعد خوضه 450 مباراة رفقة اللوس بلانكوس.