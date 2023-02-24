تمهيدًا لعودته للأرجنتين .. ليونيل ميسي يشارك في اعتزال ماكسي رودريجيز!

أين سيكون ميسي في صيف 2023!

يظل مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان موضع تسائل كبير، مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ميسي سيستمتع باستراحة في منتصف العام حيث سيقضي بضعة أيام في فونيس، وهي بلدة بالقرب من مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث يستقر خلال الإجازات، ويصادف موعد راحة ميسي إقامة مباراة توديع مواطنه ماكسي رودريجيز لاعب أتلتيكو مدريد نيولز أولد بويز السابق، والتي ستكون أيضًا مباراة خيرية ومن المقرر أن تكون يوم 16 يونيو على ملعب مارسيلو بيلسا.

وبحسب تقرير موقع "infobae" الأرجنتيني فقد تكون هذه المباراة الخيرية هي الأولى لميسي بقميص نيولز أولد بويز مع عودة منتظرة للعب إلى فريق طفولته.

وأشار التقرير إلى أن هناك رغبة شديدة داخل جدران اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في عودة ميسي إلى الدوري الأرجنتيني والمشاركة في كوبا ليبرتادوريس أو سود أميريكانا من أجل زيادة الجوائز والحوافز الاقتصادية للمسابقتين حيث ستنمو بشكل كبير بمجرد ظهور ميسي في أحد الأندية التي تشارك في أحد البطولتين.

يبدو أن الحلم الذي سعى إليه ميسي منذ أن كان طفلاً أصبح كامنًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسيكون أحد مفاتيح تحقيقه هو الحفلة التي سينظمها ماكسي رودريجيز في نيويلز.