تمهيدًا لضم مبابي .. كواليس رسالة ريال مدريد للاتحاد الفرنسي!

تفاصيل رسالة ريال مدريد للاتحاد الفرنسي...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل رسالة ريال مدريد، إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي لم تذكر أي شيء يخص تعاقد الميرينجي المحتمل مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة طال انتظارها بالنسبة للفريق الملكي وجماهيره.

ونشرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، تقريرًا أوضحت فيه تفاصيل رسالة ريال مدريد، إلى الاتحاد الفرنسي، بشأن استدعاء اللاعبين في الأولمبياد، التي تستضيفها باريس في الصيف القادم.

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وكان تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، قد أعد قائمة بـ 100 لاعب، وأرسلها للاتحاد الفرنسي، لإخطار الأندية بنيته في الاستعانة ببعض منهم في البطولة.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن رسالة ريال مدريد للاتحاد الفرنسي، كانت تتعلق بهذا الأمر إذ رفض الفريق الإسباني السماح لإدوارد كامافينجا، وفيرلاند ميندي، بالانضمام لمنتخب الديوك، الذي سيشارك في الأولمبياد.