"تمنيت لو كُسرت ساقيك".. السير أليكس فيرجسون يهاجم لاعب مانشستر يونايتد المتخاذل في أنفيلد

السير أليكس فيرجسون كان يعرف معنى اللعب في أنفيلد

لم يدع السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري، فرصة للاعبيه للتهاون أمام خصمهم ليفربول أو إظهار الضعف؛ فحتى لو كُسرت قدم اللاعب عليه القتال والظهور بشخصية قوية.

وتعرض مانشستر بداية الأسبوع الحالي لهزيمة قاسية على ملعب أنفيلد معقل ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

الهزيمة الثقيلة استدعت ذكريات قديمة للاعبي مانشستر يونايتد السابقين عن مباراتهم في أنفيلد وكيف تعامل معها السير ألكيس؛ باتريس إيفرا تحدث مع زميله السابق ريو فيرديناند، عن مباراة الشياطين الحُمر مع ليفربول على أنفيلد في 2011: "هل تتذكر مباراة أنفيلد حينما تعرض ناني لتدخل قوي من جيمي كاراجر؟".

وواصل إيفرا حديثه مع زميله السابق في بودكاست Five عن المباراة التي خسروها 3-1: "كان تدخلًا عنيفًا وكادت ساقه تُكسر وبدأنا نتشاجر مع لاعبي ليفربول، ثم أتى سكولز ورأى ناني يبكي فابتعد".

وواصل اللاعب الفرنسي المعتزل "بعد ذلك منحه فيرجسون أسبوعين إجازة لأنه احتاج للتعافي فقد كنا نتتظره لنفتك به لأنه بكى في أنفيلد. حتى فيرجسون أتذكر أنه قال له: "تمنيت لو كُسرت ساقيك. أتمنى أن تُكسر ساقيك". فيرجسون أراد دومًا الفتك بناني حينما يسقط أرضًا لأن لاعبي يوناتيد لا يفعلون ذلك".