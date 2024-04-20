"تمنوا الموت لابنتي" .. كانسيلو يكشف معاناته مع كابوس تصرفه "الطفولي" أمام باريس!

المدافع البرتغالي ليس الضحية الوحيدة

أصبح جواو كانسيلو مدافع برشلونة، هو آخر الضحايا للكراهية والهجوم العنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ودع دوري الأبطال من دور الثمانية، بعد خسارته 4/1 أمام باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك، وتعرض كانسيلو لاتهامات عنيفة بالتهور لعرقلته عثمان ديمبيلي، وهي اللقطة التي منحت باريس ركلة جزاء سجل منها كيليان مبابي الهدف الثالث للعملاق الفرنسي.

كانسيلو تحدث إلى شبكة "ESPN" الأمريكية عن المصاعب التي واجهها بعد المباراة قائلًا:"هناك تعليقات على إنستجرام لأشخاص يتمنون الموت لابنتي التي لم تولد بعد، هم لا يقولون ذلك في وجهي لعلمهم بالتبعات، ولكنهم يهينون زوجتي وعائلتي وحتى ابنتي التي لم تولد حتى الآن".

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وأضاف:"من الواضح أننا نعيش في عالم قاسٍ، تمني الموت لطفل أمر خطير للغاية، يمكنهم انتقادي كلاعب مثل ريو فيرديناند هو أمر طبيعي سواء أحببت ذلك أم لا، ولكنهم يتحدثون بالسوء عن عائلتي".

وفي نهاية حديثه تحمل الظهير البرتغالي المسؤولية الكاملة عن اللقطة التي منح فيها باريس ركلة جزاء، وقال إن ما فعله كان طفوليًا، مشيرًا إلى عدم توقفه عن التفكير وإيجاده صعوبة بالغة في النوم، مشددًا في الوقت ذاته على أن اعترافه بالذنب لا يبرر ما حدث له على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن كانسيلو ليس الوحيد الذي تعرض لهجوم عنيف بعد خروج برشلونة، حيث عانى رونالد أراوخو من حملة انتقاد شديدة بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في الشوط الأول من المباراة، مما تسبب في قلب الأمور تمامًا لصالح الفريق الخصم.