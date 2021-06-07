تمرد نجوم ريال مدريد أرعب بيريز وأبعد كونتي

فلورنتينو بيريز كان يسعى للحصول على خدمات أنطونيو كونتي في ريال مدريد، لكن تمرد غرف الملابس أرعبه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل جديدة في عملية اختيار المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد والتي حسمت قبل أيام بالإعلان عن كارلو أنشيلوتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان مقتنعًا بأنطونيو كونتي، مدرب إنتر السابق.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز كان على وشك الاتفاق مع كونتي، بعد أن غادر الأخير إنتر عقب الخلافات التي ضربت علاقته بالإدارة.

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وفي الوقت نفسه تلقى فلورنتينو بيريز معارضة كبيرة من غرفة ملابس ريال مدريد، حيث رفضت مجموعة كبيرة من نجوم الفريق قدوم المدرب الإيطالي.

المجموعة التي أبدت رفضها لكونتي وصل عددها لحوالي عشرة لاعبين، وأكدوا أن قدوم المدير الفني الإيطالي غير مقبول تمامًا بالنسبة له.

وبعض هؤلاء النجوم هددوا بالرحيل بشكل نهائي عن ريال مدريد حال جاء كونتي، معربين عن رفضهم العمل مع مدرب تشيلسي الأسبق.

جدير بالذكر أن رفض كونتي ليس الأول، فسبق أن صرح راموس برفض المدرب الإيطالي في 2018 بعد رحيل لوبيتيجي.