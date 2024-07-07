تمرد على برشلونة وفضل إسبانيا على البرازيل.. اعتزال تياجو ألكانتارا

نهاية مسيرة تياجو ألكانتارا مع كرة القدم...

قرر تياجو ألكانتارا، لاعب ليفربول وبرشلونة الأسبق، نهاية مسيرته مع عالم كرة القدم، واعتزاله بشكل نهائي.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بيانًا، أكد فيه أن اللاعب الإسباني، قرر تعليق حذائه بشكل نهائي، ولكنه قرر عدم الابتعاد عن كرة القدم.

وأشار رومانو، إلى أن ألكانتارا صاحب الـ 33 عامًا، يريد الاستمرار في كرة القدم بطريقة مختلفة رغم اعتزاله اللعب، ولكن اللاعب لم يكشف عن تلك الخطوة في الوقت الحالي.

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وبدأ ألكانتارا مسيرته من صفوف ناشئين برشلونة، حتى وصل للفريق الأول وشارك معه في 101 مباراة، قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ في 2013، ثم إلى ليفربول في 2020.

جدير بالذكر أن ألكانتارا، حقق العديد من الألقاب في مسيرته على رأسها فوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا، ولقبي كأس عالم للأندية، بالإضافة إلى تحقيقه لقب الدوري الإسباني أربع مرات، والفوز بسبع ألقاب في الدوري الألماني.