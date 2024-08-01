تمرد ثنائي برشلونة يضع صفقتي نيكو ويليامز وداني أولمو في مهب الريح!

3 أسماء أضاعت على لابورتا فرصة ذهبية بالميركاتو

بات برشلونة في موقف صعب بسبب فشل خطته في إقناع عدد من عناصر الفريق للخروج في صفقات كبرى، من أجل ضبط أوضاعه المالية وإبرام صفقات جديدة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الأمر يتعلق بالثنائي، الهولندي فرينكي دي يونج والجناح البرازيلي رافينيا، اللذان رفضا وبشدة مقترحات النادي بشأن الرحيل ويريدون الاستمرار في النادي الكتالوني لموسم آخر.

ورغم أن رافينيا لديه عروض ضخمة من عمالقة السعودية، بينما دي يونج تلقى عرضًا يقارب 80 مليون يورو من مانشستر يونايتد الصيف الماضي، إلا أن كلا اللاعبين تحدثا للمقربين منهما بأنهما لا ينشغلان بهذه العروض ويركزون مع الفريق.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة كان يضع آمالًا كبيرة على قبول الجناح البرازيلي بالعرض السعودي، من أجل توفير السيولة لحسم صفقات جديدة مثل نيكو ويليامز وداني أولمو، لكن هذا الرفض جعل أحلامه تذهب أدراج الرياح.

وأوضحت أيضًا أن دي يونج الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل يعاني منها منذ أكثر من 3 أشهر، يعتبر من أصحاب أعلى الرواتب في الفريق هذا الموسم، حيث يبلغ إجمالي مستحقاته حوالي 35 مليون يورو، بسبب التأخير في الدفع خلال فترة وباء كورونا.

وختمت بأن اللاعب الثالث الذي كان في حسابات برشلونة، يعرفه الجميع وهو الأوروجواياني رونالد أراوخو، بات من المستحيل خروجه هذا الصيف، خصوصًا بعد تعرضه لإصابة قوية مع منتخب بلاده خلال منافسات كوبا أمريكا، ليخضع إلى عملية جراحية، الأمر الذي سيبقيه خارج الملاعب حتى يناير على الأقل.