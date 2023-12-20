تمت بفضل الهلال .. كاسترو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تعاقد النصر مع أوتافيو!

مدرب النصر يتحدث عن دور الهلال في صفقة أوتافيو

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فجر المدرب البرتغالي لويس كاسترو مفاجأة مدوية، بشأن تعاقد ناديه النصر مع النجم البرتغالي أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ودور نادي الهلال في الصفقة!

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وتعاقد نادي النصر مع أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مفاوضات طويلة بين ناديي النصر وبورتو البرتغالي.

وقال كاسترو خلال تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "ما أعرفه أننا حاولنا التعاقد مع أوتافيو وبورتو أراد 40 مليون دولار دفعة واحدة، ولم يكن ذلك موجودًا".

وأضاف: "في هذا الوقت تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار، ليقوموا بفتح الميزانية لجميع الأندية، مما جعل النصر يستطيع التعاقد مع أوتافيو".

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جاءت تصريحات كاسترو لتثير الجدل، بعدما أعلن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في وقت سابق، أن صفقة محمد صلاح لناديه تعطلت بعدما أكد له برنامج الاستقطابات على عدم وجود سيولة مالية!

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