تمت .. برشلونة يحسم صفقته الصيفية الأولى من أتلتيك بيلباو

ميركاتو برشلونة يبدأ مبكرًا

انضم إينييغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو إلى نادي برشلونة مجانًا بعقد يمتد حتى موسمين، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

وكشفت مجلة "ريليفو" الإسبانية أن المدافع الإسباني المخضرم أنهى الكشف الطبي ووقع عقود انتقاله إلى برشلونة في صفقة مجانية الصيف القادم.

النادي الكتالوني أبرم أول صفقاته الصيفية مبكرًا، بعد إكمال التعاقد مع مدافع بيلباو، بعد أن ارتبط بشدة بالانتقال إلى الفريق في الأشهر الماضية.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خضع لفحص طبي في برشلونة منذ حوالي شهر، وكانت الخطوة السابقة للتفاوض على التفاصيل الأخيرة.

ومنح الفحص الطبي المعتمد لجميع الأطراف حرية الالتزام كتابيًا، وبعد مناقشة الشروط النهائية قام إينييغو أخيرًا بتوقيع عقود انتقاله هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير أدى العقد الجديد مع البلوجرانا إلى تحسين الراتب الذي يتقاضاه في أتلتيك بشكل طفيف، وعلى الرغم من أن هذا ليس السبب الرئيسي الذي دفعه للرحيل حيث إنه سعيد في بيلباو ويشعر بتقدير كبير من قبل الجماهير، لكنه في سن ال31 يعتبر أنه يواجه فرصته الأخيرة للمنافسة على الألقاب واللعب في دوري أبطال أوروبا.