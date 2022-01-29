تمت ... الهلال يضم إيجالو وينقل لاعبه بالإعارة للشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الهلال والشباب لاتفاق حول انتقال أوديون إيجالو من الثاني للأول خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

بطل آسيا فسخ عقده مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس الأسبوع الماضي، وقد ارتبط بعدد من المهاجمين أبرزهم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني والبرازيلي إيفرتون سواريس لاعب بنفيكا.

ما هي تفاصيل اتفاق الهلال والشباب حول إيجالو؟

المصادر الصحفية السعودية كانت قد تحدثت أمس عن عودة المفاوضات بين الفريقين العاصميين حول إيجالو، خاصة بعد رفض كولن التخلي عن موديست في منتصف الموسم.

المصادر تحدثت عن عرض الهلال إعارة مهاجمه عبد الله الحمدان للشباب مع دفع 25 مليون ريال سعودي تقريبًا لضم إيجالو، لكن الليوث رفضوا إعادة لاعبهم السابق.

الرياضية أكدت أن إيجالو سيُوقع على عقد مع الهلال يمتد لموسم ونصف، لكن دون أن تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، سواء الخاصة بالشباب أو المهاجم النيجيري.

مصادر أخرى أكدت أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو سينتقل من الهلال إلى الشباب بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد أوضحت أن الإعلان رسميًا عن الصفقتين سيحدث مساء اليوم على أبعد تقديم.

ماذا قدم إيجالو مع الشباب هذا الموسم؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ18 وأحرز خلالها 12 هدفًًا وصنع هدف واحد.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثالثًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد والنصر.

المهاجم كان قد استدعي لتمثيل منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا لكن ناديه لم يسمح له بالذهاب بحجة أن خطاب الاستدعاء لم يصل في الموعد المحدد نتيجة خطأ من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

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