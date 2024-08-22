تمتد لـ3 سنوات .. ريد بُل موبايل السعودية تُعلن عن شراكة استراتيجية مع الهلال

نجاحات الزعيم على الصعيد التجاري والاستثماري متواصلة

أعلنت شركة ريد بُل موبايل في السعودية من شركة شبكات المستقبل، مزود الاتصالات الأسرع نموًا في المنطقة، عن شراكة رسمية مدتها ثلاث سنوات مع شركة نادي الهلال، فريق كرة القدم الأكثر شهرة ونجاحًا في السعودية.

ووصفت الشركة تلك الشراكة، التي تم الكشف عنها خلال حفل خاص أقيم في الرياض، بالفصل الجديد الشيق في مسيرتها، وأوضحت أنها تهدف إلى اختيار ريد بُل موبايل في السعودية كأحد الرعاة الرسميين لنادي الهلال، مما يشير إلى التزام كبير بتعزيز التفاعل مع المشجعين وتقديم تجارب فريدة في جميع أنحاء المملكة.

وكجزء من الشراكة، سيتم طباعة العلامة التجارية لريد بُل موبايل على ملابس التدريب والإحماء والسفر الخاصة بالهلال، كما ستوفر الشركة مناطق خاصة بمشجعي النادي تحمل علامتها التجارية، خلال فعاليات ومباريات الهلال المهمة، مما سيتيح للجمهور الاستمتاع بتجارب تفاعلية تزيد من شغفهم بالمباريات.

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وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، التي تسلط الضوء على القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية وتقدم المجتمع، وتلتزم ريد بُل موبايل في السعودية بتأدية دور فعال ومؤثر لإنجاح هذه الرؤية من خلال الاستثمار في قطاع الرياضة وتعزيز المبادرات المحلية والتواصل مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه، أعرب المهندس سليمان المسلم، الرئيس التنفيذي لريد بُل موبايل في السعودية، عن حماسه لتلك الشراكة، بقوله "يمثل هذا التعاون بداية حقبة جديدة لريد بُل موبايل في السعودية، حيث نجدد التزامنا بالابتكار والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع عبر شراكة استراتيجية مع شركة نادي الهلال. معًا نستطيع بناء منصة حيوية تلبي شغف مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المملكة. كما تمثل هذه الشراكة خير دليل على إيماننا بالأثر الإيجابي للرياضة على المجتمع وقدرتها على تعزيز أواصر الصلة والمحبة والتعاون بين الأفراد، بالإضافة إلى جهودنا في تقديم تجارب لا مثيل لها لمستخدمي شبكاتنا".

فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال أكد سعادته بتوقيع الشراكة مع ريد بُل موبايل في السعودية لتصبح راعيًا رسميًا للنادي، منوهًا بأهمية تواجد قطاع الاتصالات بين رعاة النادي، لاسيما بتواجد شريك يعد الأسرع نموًا في المنطقة، آملًا أن تنعكس هذه الشراكة على أطرافها بالفائدة المرجوة.

وأشار بن نافل إلى أن الرياضة باتت صناعة تتطلب تعزيز الجوانب الاستثمارية عبر الشراكات المتنوعة في مختلف المجالات، وذلك ما تجسّد في تلك الشراكة عبر استثمار نوعي يستهدف ملابس التدريبات والسفر والإحماء، وتعزيز التواصل مع جماهير الهلال التي تُساهم كعادتها في إنجاح كافة الشراكات وعقود الرعاية التي يعقدها النادي.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف ريد بُل موبايل في السعودية إلى تسخير قوة كرة القدم في إلهام المجتمعات وتعزيز التواصل معها، وعبر تقديم خدمات مبتكرة وتجارب فريدة من نوعها للجمهور ومحبي كرة القدم، تستعد ريد بُل موبايل في السعودية لتعميق تفاعلها وتواصلها مع مشجعي وعشاق الهلال المخلصين، مما يؤكد التزامها بتنمية وتطوير مستقبل الرياضة في المملكة.

وأوضح بيان ريد بُل موبايل في السعودية أن تلك الشراكة تتضمن كذلك قيامها بتفعيل ودمج عروضها، مثل جيجاكوين، مع الهلال، بجانب تعزيز الاتصال الرقمي وتزويد المشجعين باتصال وتواصل لا مثيل لهما مع ناديهم المفضل.

بدوره أكد حاتم قطبي، الرئيس التنفيذي التجاري لريد بُل موبايل في السعودية، على أهمية الشراكة قائلًا "يشكل تعاوننا مع الهلال السعودي فصلًا جديدًا في مسيرتنا الهادفة إلى توفير خدمات وتجارب استثنائية لعملائنا في المملكة العربية السعودية. نحن ملتزمون بتوفير تجارب لا تنسى تلقى صدى لدى الجمهور، مما يضمن أن تكون بصمة ريد بُل موبايل في السعودية متواجدة في قلب كل تجربة. إن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مجرد رؤية حالية؛ بل يمتد الأمر إلى بناء ثقة دائمة مع جماهير نادي الهلال والمجتمع السعودي".

واختتمت ريد بُل موبايل في السعودية بيانها بالتأكيد على تلك الشراكة مع الهلال تؤكد التزامها تجاه السوق السعودي وتفانيها في توفير خدمات اتصالات متقدمة تلبي توقعات الجماهير في جميع أنحاء المملكة، موضحة أنه، وكجزء من هذا التعاون، سيتمكن عملاء ريد بُل موبايل في السعودية من الاستمتاع بمزايا حصرية، بما في ذلك العروض المميزة وحضور الفعاليات، بالإضافة إلى عيش تجارب لا تُنسى، ومشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط بين ريد بُل موبايل في السعودية ومشجعي نادي الهلال، وبناء علاقة حيوية إلى جانب تجارب "غير العادة كالعادة" تمتد إلى ما هو أبعد من موسم مباريات وبطولات كرة القدم.