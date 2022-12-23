تمامًا كما الماضي.. ميسي يقضي عطلته رفقة سواريز في روساريو

صداقة لا تتوقف

سيقضي ليونيل ميسي وأسرته المكونة من زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الثلاثة تياجو وماتيو وثيرو عطلة أعياد الميلاد مع زميله السابق في برشلونة لويس سواريز وأسرته المكونة من زوجته صوفيا بالبي وأبنائه.

سواريز الذي لا يلعب لنادٍ في الوقت الراهن شوهدت طائرته تهبط في روساريو حيث مسقط رأس النجم الأرجنتيني.

الأوروجوياني كان من أوائل الأشخاص الذين تحدث إليهم ميسي بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022 والذي طال انتظاره لسنوات عديدة من النجم الأرجنتيني وجمهوره حول العالم.

وسيقضي كلاهما العطلة في روساريو مسقط رأس ميسي، على أن يعود الأخير إلى فريقه باريس سان جيرمان في الثامن والعشرين من ديسمبر لمواصلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي.