تمامًا كبيلينجهام.. تفاصيل انتقال الشاب التركي أردا جولير إلى ريال مدريد

أنهى نادي ريال مدريد، إتمام صفقة انتقال اللاعب التركي الشاب، أردا جولير، من نادي فنربخشة.
وكان قد اختار جولير الانضمام إلى سانتياجو برنابيو، بعد ارتباط اسمه بمنافس الملكي، برشلونة.
وفقًا لصحيفة ماركا، سينتقل الشاب التركي، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون مكافآت، مما يعني أن الصفقة ستصل لـ30 مليون.
كما أكدت الصحيفة الإسبانية، أن نادي فنربخشة التركي يحتفظ بنسبة 20٪ من البيع المستقبلي للاعب.
وسيقوم لاعب الوسط جولير بالتوقيع لستة مواسم حتى عام 2029، تمامًا كما حدث مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وفقًا لسياسية النادي الجديدة.
الجدير بالذكر أن اللاعب التركي يصل إلى مدريد خلال الساعات المقبلة، من أجل إجراء الفحص الطبي.
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