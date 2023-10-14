تلميذ كلوب وتشافي .. عذر غريب من فان دايك بعد خسارة هولندا أمام فرنسا!

سخرية واسعة من النجم الهولندي

من شابه مدربه فما ظلم، مقولة قد تنطبق على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بعد خروجه لتبرير خسارة بلاده أمام فرنسا بتصفيات اليورو.

صدمة قوية تعرضت لها هولندا في محاولاتها للتأهل إلى يورو 2024، بعد خسارتها 2/1 أمام الديوك بثنائية سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي.

فان دايك خرج بعد المباراة لتبرير الخسارة قائلًا:"أرضية الملعب لم تكن جيدة بالشكل الكافي اليوم".

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وتسببت هذه التصريحات في سخرية واسعة جدًا من النجم الهولندي، حيث قام الكثيرون بتشبيهه بيورجن كلوب مدربه في ليفربول الذي اعتاد على الخروج بنفس التبريرات عند هزائم الريدز.

وقال البعض إن فان دايك أثبت بذلك أنه "تلميذ كلوب" بعدما تعلم منه مثل هذه الأعذار، بل وصفه البعض كذلك بـ"تشافي آخر" بسبب قيام مدرب برشلونة باختلاق أعذار مماثلة على حد قولهم.

يذكر أن خسارة هولندا جعلت الفريق يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بـ9 نقاط، خلف كل من اليونان 12 وفرنسا 18 نقطة.