تلميح واضح لريال مدريد.. تيباس: مبابي سيغادر باريس هذا الصيف!

يبدو أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يريد أن يكف عن ممارسة الضغوط على باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن نجمه كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.
وقال تيباس في تصريحات لـ"راديو ماركا": "رأيي كمشجع وكمشاهد هو أن كيليان مبابي قد يترك باريس سان جيرمان هذا الصيف!".
وبرر تيباس رأيه بأن "ريال مدريد لديه ما يلزم لإبرام عملية كتلك" في إشارة إلى الملاءة المالية التي يتمتع بها النادي الذي يرأسه الإسباني فلورنتينو بيريز.
وكان مبابي قد أخطر باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند المكوث لعام إضافي بعد 2024 حين ينتهي عقده في حديقة الأمراء، الأمر الذي يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل الدولي الفرنسي.
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