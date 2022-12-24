تلميح لصفقة محتملة؟ فيرنانديش يريد اللعب بجوار نجم برشلونة

أنباء قوية حول رحيله عن النادي

كشف برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن رغبته في اللعب بجوار رافينيا جناح نادي برشلونة الإسباني، بعد بدايته الصعبة في كامب نو.

جناح ليدز يونايتد السابق ارتبط بالانتقال إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه انضم إلى برشلونة مقابل 55 مليون جنيه استرليني، ليتوجه الشياطين الحمر إلى مواطنه البرازيلي أنتوني.

وخلال مقابلة مع موقع "The Athletic" قال فيرنانديش عن اللاعب الذي يريد اللعب معه:"هناك العديد من اللاعبين وعلى رأسهم رافينيا المتواجد حاليًا في برشلونة".

وأضاف:"الكيمياء بيننا في سبورتينج لشبونة كانت رائعة، شعرت أنه أحد اللاعبين الذين يعطون كل شيء من أجل الفريق".

وكان رافينيا قد لعب بجوار فيرنانديش في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل رحيل الجناح البرازيلي إلى نادي رين الفرنسي ليشق طريقه بعدها في الدوري الإنجليزي مع ليدز.

ويمر صاحب الـ26 سنة ببداية صعبة مع برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وسط أنباء قوية حول إمكانية عودته للدوري الإنجليزي من بوابة يونايتد أو آرسنال أو تشيلسي.