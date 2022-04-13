تلميح جديد من صلاح: سعيد في ليفربول ولكن!

كشف اللاعب المصري محمد صلاح عن شعوره حيال ما يحدث في الفترة الأخيرة مع اللاعب حول خسارة منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم والتأهل للمونديال.

كما عبر أيضًا عن سعادته في ليفربول وحول وجود بعض الأمور التي تشتت الجناح الدولي، ويبدو أن حديثه يطرح بعض النقاط حول عملية التجديد المتوقفة حتى الآن.

وتحدث صلاح إلى شبكة "ESPN" بالبرازيل، في مقابلة تطرق فيها لاعب الريدز إلى العديد من النقاط الهامة التي تهم الجمهور في الفترة الأخيرة.

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، حيث خسرت مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية بطريقة قاسية بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال في الكاميرون في وقت سابق من هذا العام.

وفي آخر فترة راحة دولية، خسروا مرة أخرى أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة التأهل الحاسمة لكأس العالم.

وحول تلك الصعاب قال صلاح: "لقد حاولنا فعل كل شيء للفوز بكأس الأمم الأفريقية. ذهبنا إلى النهائي وخسرنا بركلات الترجيح، لقد كافحنا بشدة للوصول إلى النهائي".

وواصل: "الناس فخورون بنا، وفي تصفيات كأس العالم، خسرنا أيضًا بركلات الترجيح. الآن، عدت إلى النادي، يجب أن أعود إلى فريق ليفربول، وأركز على الفريق للفوز بالألقاب التي نحن نقاتل من أجل هذا الموسم".

وأوضح: "عقليًا يجب أن أكون مركزًا. أعرف ما أريد، أنا محترف، وأهم شيء هو التركيز على الفريق، الجميع هنا سعداء وأنا أيضًا سعيد".

وأردف: "من الصعب التركيز، لكن هذا ليس بالأمر المستحيل. لأنني أعرف كيف أحافظ على تركيزي، فهناك الكثير من المشتتات، والكثير من الناس يتحدثون عن كل شيء".

واختتم: "الفريق كان على ما يرام عندما كنت في كأس الأمم الأفريقية، لكنهم كانوا مثل:" كم ستكون هناك؟ متى ستعود؟".

جدير بالذكر أن صلاح يخوض موسمًا استثنائيًا في آنفيلد مرة أخرى برصيد 28 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن.

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