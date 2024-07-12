تلميح إلى خطيئة أنسو فاتي.. لامين يامال قد يحمل إرث ميسي في برشلونة!

النادي الكتالوني يفاضل بين خيارات صعبة..

لا يرى النجم الإسباني لامين يامال أي إشكالية في الرقم الذي سيحمله الموسم المقبل بعد أن أتم برشلونة عمليه تسجيله ضمن قوائم الفريق بشكل رسمي.

وقال يامال في تصريحاته مع "جيجانتيس" إنه يقبل بأي رقم لا يأخذه لاعب آخر، بعد أن ارتدى الموسم الماضي القميص رقم 27 مع النادي الكتالوني.

لامين يامال يرتدي في الوقت الراهن القميص رقم 19 مع منتخب إسبانيا، لكنه رقم لن يستطيع ارتداءه مع برشلونة لأنه مخصص للبرازيلي فيتور روكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال يامال: "لا يهمني الرقم الذي أرتديه، طالما أنني ألعب، سأختار الرقم الذي لا يملكه أي لاعب آخر".

يرى البعض تلميحًا إلى ارتدائه الرقم 10، إذ لا يزال هذا الرقم دون لاعب يرتديه منذ أن تمت إعارة أنسو فاتي الصيف الماضي إلى برايتون، صحيح أنه عاد إلى برشلونة، لكن مستقبله لا يزال معلقًا، وقال عنه يامال: "عرفته منذ أيام لاماسيا، وأعتبره صديقًا لي، وآمل أن يتمكن من البقاء معنا".