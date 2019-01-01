تلميحات عنصرية في الظهور الأول لمالكوم مع زينيت

يبدو أن مالكوم لن يحصل على رضى جمهور فريقه الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

ظهرت بعض العبارات التي يعتبرها البعض عنصرية، ضد مالكوم لاعب نادي زينيت بطرسبرج الروسي الجديد، في ظهوره الأول.

وظهر اللاعب المنضم حديثاً إلى روسيا من برشلونة، مع فريقه في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق أمام كراسندور.

وتم الكشف عن لافتة كتب فيها: "شكراً لك على قيادتك، وولائك واحترام للتقاليد".

وكانت مجموعة من مشجعين النادي الروسي، أكدوا من قبل في بيان سابق لهم أنهم ليسوا عنصرين، ولكنهم ضد سياسية فرض اللاعبين السود.

وجاء في البيان: "لسنا عنصريين، وبالنسبة لنا فإن غياب اللاعبين سود هو مجرد تقليد مهم لنا، يؤكد على هوية النادي وليس أكثر من ذلك".

وتابع: " نحن كأحد الأندية الشمالية للمدن الأوروبية الكبرى، لم نكن متواصلين عقلياً مع إفريقيا كما هو الحال مع أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو أوقيانوسيا".

وأوضح البيان: " ليس لدينا أي شيء على الإطلاق ضد سكان هذه القارات أو أي قارات أخرى، لكن في الوقت نفسه نريد اللاعبين المقربين بروحنا".