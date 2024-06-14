تلقى عروضًا رسمية .. نجم النصر في طريقه للرحيل!

نجم النصر سيرحل بعد موسم نصف فقط

بعد أن قضى موسمًا ونصف مع نادي النصر، أصبح نواف بوشل الظهير الأيمن للعالمي على وشك الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان بوشل قد انتقل إلى نادي النصر في شتاء 2023 قادمًا من نادي الفتح، ولكنه لم ينجح في خطف مكانة أساسية في تشكيل العالمي، ليقترب من الرحيل.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نواف بوشل سيكون ضمن اللاعبين الذين سيُغادرون نادي النصر خلال الفترة القادمة.

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وجاء نص تغريدة العنزي كالآتي: "عروض رسمية للاعب نواف بوشل، وسيكون من مغادرين الفريق هذا الصيف".

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل إسعاد الجماهير بعد الإخفاق في موسم 2023-24 بخسارة دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.