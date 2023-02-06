تلاعب أم صدفة .. اختلاف ارتفاع المرمى يؤجل مباراة حاسمة!

شهدت مباراة الجولة الـ 21 في الدوري اليوناني بين أيك أثينا وأتروميتوس واقعة غريبة للغاية تسببت في تأجيل المواجهة إلى أجل غير مسمى.

جاء هذا بعد أن اكتشف حكم اللقاء وجود اختلافات كبيرة وجوهرية في ارتفاع المرمى عن الظروف الطبيعية، وهو ما أجبره على تأجيل اللقاء.

التأجيل جاء بعد محاولات من أصحاب الأرض لتعديل الموقف وإعادة المرمى إلى ارتفاعه المعتاد لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.

أثينا كان يدخل تلك المباراة بهدف استعادة الصدارة بعد أن كان قد فقدها عقب فوز باناثينايكوس على لاميا بهدف نظيف في الجولة نفسها.

جدير بالذكر أن المرحلة الأساسية في الدوري اليوناني تكاد تنتهي حيث يتبقى بها خمس جولات فقط قبل أن يخوض أول ستة فرق في الترتيب مباريات مجموعة البطل على اللقب.