تكريم خاص لميسي "فخر الأرجنتين" في حفل جوائز سينمائي!

ميسي حاضر على كل منصات التتويج حتى في حفل جويا!

ينال قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، الثناء على كل منصات التتويج، حتى خارج ملاعب كرة القدم؛ فقد كان حاضرًا في حفل توزيع جوائز جويا السنوي.

كُرم ميسي بشكل غير مباشر وشُكر خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "جويا" الـ 37 الذي أقيم، أمس السبت، وتقدم جوائزه الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية لأفضل المبدعين في مجال السينما.

وفاز فيلم الأرجنتين 1985 بجائزة أفضل فيلم إيبيري أمريكي وتسلم الجائزة الممثل بيتر لانزاني الذي تحدث نيابة عن المخرج وطاقم العمل عن فيلمه المرشح أيضًا لجوائز أوسكار.

وفي معرض حديثه عن الفيلم لم يفوت بيتر الفرصة ليشكر ميسي الذي قاد بلاده نهاية 2022 للفوز بثالث لقب في تاريخهم بكأس العالم: "شكرًا لليو ميسي الذي جعل كل الأرجنتينيين سعداء جدًا".