تكريمًا لهن على الأداء الخارق .. مفاجأة تخص السيدات في قميص رجال برشلونة

علي رفعت
Gavi Pedri BarcelonaFC Barcelona
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

النادي الكتالوني يعرف كيف يكرم سيداته!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن ظهور خاص لسيدات برشلونة على قميص الرجال الذي سيظهر به الفريق الأول في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما أوضحت شبكة "دازون"، والتي أكدت أن القميص الجديد يشهر وجود شعار داخل الشعار الأصلي للنادي الكتالوني.

الشعار الجديد يتضمن داخله الشعار خاص بفريق النساء الذي ظهر لأول مرة في عام 1971 ولا يظهر بشكل كامل، بينما يظهر منه الشكل الخارجي فقط.

ويظهر الشكل الخارجي في شكل معين متساوي الأضلاع، وكان هو شعار فريق السيدات وقتها، حيث لم تمسح القوانين باستخدام نفس شعار برشلونة.

جدير بالذكر أن فريق سيدات برشلونة كان قد نجح في حصد دوري أبطال أوروبا للسيدات من نظيره الألماني فولفسبورج قبل أسابيع قليلة.

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