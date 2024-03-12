فيديو | تكرار لنهاية نصف نهائي القرن مع النصر .. شجار عنيف بين عبدالرزاق حمدالله ولاعبي الهلال!

النهاية واحدة عندما يودع عبدالرزاق حمدالله دوري أبطال آسيا سواء مع النصر أو الاتحاد .. "اشتباكات عنيفة"!

يبدو أن تلك اللقطات أصبحت معتادة من المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، في كل مرة فريقه يودع دوري أبطال آسيا.

العميد ودع اليوم الثلاثاء، البطولة القارية بعد الهزيمة أمام الهلال في إياب ربع النهائي بثنائية نظيفة على استاد الجوهرة المشعة في جدة، وكان قد خسر الذهاب أيضًا بثنائية نظيفة.

المباراة اشتعلت في وقتها المحتسب بدل من الضائع بين حمدالله ولاعبي الزعيم، إذ بدأت الاشتباكات بتدخل عنيف من مدافع الزعيم علي البليهي على المغربي، لينفعل الأخير ويقوم بالإمساك به من رقبته "خنقه"، وهو ما تسبب في انفعالات لاعبي الأزرق.

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سقط البليهي على الأرض متألمًا، وتكفل زميله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بالدفاع عنه واشتبك هو الآخر مع حمدالله، قبل أن يتدخل سالم الدوسري وبقية لاعبي الأزرق.

الأزمة انتهت بإشهار حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه مهاجم النمور، ليأتي بعده هدف الهلال الثاني عن طريق البرازيلي مالكوم.

يذكر أن حمدالله كان قد ودع دوري أبطال آسيا 2021 مع فريقه السابق النصر بالهزيمة أمام الهلال في لقاء عُرف بـ"نصف نهائي القرن" وقتها.

وعقب المباراة، دخل حمدالله في اشتباكات عنيفة مع البليهي ولاعبي الهلال، بعدما حاول الأخير غرز علم ناديه في وسط ملعب النصر، ما تسبب في عقوبات من الاتحاد الآسيوي على بعض لاعبي الفريقين.