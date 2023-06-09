تكرار سيناريو ميسي؟ وكيل بوسكيتس يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

هل يصدم بوسكيتس الأندية السعودية مثلما فعل صديقه ميسي؟

يبدو أن سيناريو ليونيل ميسي مع نادي الهلال قد يتكرر، ولكن هذه المرة بطل القصة سيكون الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني!

ميسي كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الهلال، وتراجع عن قراره وقرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وكشف خوسيه ماريا وكيل أعمال بوسكيتس خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" عن أن مستقبل بوسكيتس لم يتم تحديده حتى الآن.

وأشار وكيل بوسكيتس إلى أن بوسكيتس سيحدد موقفه إما بالانتقال إلى الدوري السعودي، أو الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، للعب بجوار صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو محطة أخرى.

جاء ذلك بعدما أعلن بوسكيتس عن أنه لن يستمر مع برشلونة، وسط أخبار تؤكد على أن هناك منافسة من جانب ناديي الهلال والنصر، خاصة بعدما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على الناديين بنسبة 75%.