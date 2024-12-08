تكرار إصابات رودريجو يثير قلق ريال مدريد

قلق في ريال مدريد بسبب رودريجو...

يعاني رودريجو، لاعب ريال مدريد، هذا الموسم من الكثير من الإصابات مما جعل إدارة فريقه تشعر بالقلق تجاه مستقبل اللاعب البرازيلي.

وتعرض رودريجو، هذا الموسم لثلاث إصابات عضلية، كان آخرهم مطلع نوفمبر الماضي، أمام أوساسونا، في عضلة الفخذ الأيسر، وسيستمر غيابه عن الملاعب حتى 18 ديسمبر الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة ريال مدريد، تتابع بقلق الوضع الصحي للنجم صاحب الـ 23 عامًا، خاصة بعد تأثر مستواه بسبب الإصابات، وفشله في المساهمة مع فريقه بأي هدف منذ 24 سبتمبر الماضي.

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التناقض في حالة رودريجو الصحية، جعلت إدارة ريال مدريد، في حيرة من أمرها خاصة وأن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة في الموسم الماضي، على عكس الموسم الحالي الذي عانى فيه من نفس الإصابة ثلاث مرات.

جدير بالذكر أن رودريجو، شارك مع ريال مدريد، هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع هدفين.