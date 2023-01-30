"تكرار المخالفة وأدلة إضافية".. الكشف عن سبب عقوبة يوفنتوس الضخمة!

البعض استغرب من أن العقوبة جاءت أكبر من تلك التي طلبها المدعي العام.

كشف الاتحاد الإيطالي عن أسباب العقوبة الغليظة التي نالها يوفنتوس في مخالفاته المالية الأخيرة، بعد قرار المحكمة الذي خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي.

وكتب الاتحاد الإيطالي: "فيما يتعلق بعقوة يوفنتوس فالمحكمة أخذت في الاعتبار تكرار المخالفات ومدى فداحتها في ظل وجود علم كامل من إدارة النادي بها".

وأضاف: "المحكمة وجدت كم هائل من الوثائق والحقائق، أكبر من تلك التي وصلت إلى المدعي العام في تورينو والذي كان طالب بعقوبة أقل".

وكانت المحكمة قد قضت بخصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية والتلاعب في قيمة بعض الصفقات وتضخيم الأرباح.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة بعد تطبيق العقوبة.