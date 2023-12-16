تكرارًا لمشكلة إريكسين؟ .. أزمة قلبية تلغي مباراة لوتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي!

مشكلة كبيرة لنجم لوتون!

شهدت مباراة بورنموث ضد نظيره لوتون في الدوري الإنجليزي واقعة مؤسفة، حيث تم إلغاءها عقب سقوط اللاعب توم لوكير على الأرض دون أي تدخل.

جاء سقوط لوكير في أرض الملعب خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب بورنموث، وفورًا تدخل الطاقم الطبي من أجل محاولة إسعافه.

طبيب نادي بورنموث خرج ببيان وأكد أن اللاعب قد تم إنعاشه بالفعل، وإنه استجاب لهم بعد أن كان قد فقد وعيه بالفعل بسبب المشكلة الصحية التي يعاني منها.

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لوكير سقط من قبل في مباراة بالتشامبيونشيب أمام كوفنتري سيتي في مايو الماضي، وتم تشخيص حالته على أنها عدم انتظام في ضربات القلب.

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جدير بالذكر أن المباراة سيتم تحديد موعد آخر لها، لكن بيان الدوري الإنجليزي لم يذكره، حيث تضامن مع اللاعب وأسرته.