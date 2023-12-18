تكذيب نجم الهلال .. رد قاس على المالكي بعد نفيه لأزمته مع جورج جيسوس

معركة كلامية تشتعل بين إعلامي ونجم نادي الهلال

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وجّه الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، "رسالة قاسية" إلى عبد الإله المالكي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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المالكي نفى الخبر الذي تحدث عنه الحميدي سابقًا؛ بشأن وجود خلافات بينه والبرتغالي جورج جيسوس، مدرب نادي الهلال، أو تمرده على الجهاز الفني للفريق، مشككًا في مهنية الإعلامي.

وبعد نفي اللاعب.. قال الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، مخاطبًا نجم الزعيم الهلالي: "المهنية وكيف تدار الأخبار وتُطرح من خلال مصادرها، ليست لك يا عبد الإله المالكي".

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وشدد الإعلامي الرياضي، على أن 100% من مصادره لم تكن خاطئة، في القضايا السابقة التي شهدتها الكرة السعودية، مضيفًا: "لنا سنوات في الإعلام الرياضي، وإذا نشرنا خبر؛ لا نختلق القصص".

وشكك عبد الرحمن الحميدي، في مشاركة المالكي، في المباراة القادمة لنادي الهلال، بسبب أزمته مع جيسوس والجهاز الفني للهلال؛ مثلما حدث في اللقاء الأخير.

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