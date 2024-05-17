"تقييم نفسي عاجل" .. بطل كأس العالم 2022 يخضع للتحقيق بشأن جريمة اغتصاب!

صاحب اللقطة المحفورة في التاريخ

أُمر بطل كأس العالم 2022 جونزالو مونتيل، لاعب نوتنجهام فورست، بالخضوع لتقييم نفسي؛ وسط تحقيقات بارتكابه جريمة اغتصاب.

ومؤخرًا، تم إطلاق اتهامات تشير إلى أن المدافع الأرجنتيني الدولي قام بتخدير عارضة أزياء والاعتداء عليها جنسيًا، في حفل عيد ميلاده عام 2019.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل"، فقد أُمر جونزالو مونتييل بالعودة إلى الأرجنتين لإجراء التقييم النفسي؛ من أجل الوقوف على أسباب ارتكاب الحادث إن تم إثباته، واستعداده للقيام بسلوك من هذا النوع.

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وينفي مونتييل، الذي من المقرر أن يعود إلى نادي إشبيلية الإسباني في نهاية الموسم، بعد إعارته لمدة عام إلى فورست، ارتكاب أي مخالفات.

وتم استدعاء المدافع، للحضور إلى مكتب المحكمة في مدينة سان خوستو، على مشارف بوينس آيرس، يومي 17 و20 سبتمبر؛ وفقا لوسائل الإعلام الوطنية.

صديق لمونتييل يُدعى ألكسيس أكوستا، سيخضع بدوره لتحقيق رسمي، بشأن مزاعم الاغتصاب، وقد أُمر بالخضوع لنفس النوع من التقييم، يومي 2 و5 سبتمبر المقبلين.