"تقنية الفيديو تُطبق بصورة خاطئة في الدوري الإنجليزي"

تصريحات هامة من مسؤول كبير..

اعتبر لوكاس برود، الأمين العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تقنية الفيديو لا تطبق بالصورة الصحيحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقنية الفيديو أثارت مؤخرًا الكثير من الجدل في إنجلترا على وجه الخصوص، فقد تم إلغاء 5 أهداف في 10 مباريات بجولة واحدة من البريميرليج من خلالها، مع وجود شك في صحة كل هذه القرارات.

ولعل الهدف الذي أحرزه ولفرهامبتون في شباك ليفربول وأُلغي بسبب تقدم مهاجم الذئاب لمليمترات قليلة عن مدافع الريدز كان شرارة الهجوم الضاري الذي تتعرض التقنية مؤخرًا، إذ اعتبر البعض أن الأمر أصبح مبالغًا فيه وأن القرار لم يكن صائبًا.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المنوط به وضع الإضافات والتشريعات في كرة القدم وليس الفيفا نفسه كما قد يظن البعض، وقد أكدوا على أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات على القانون في سبيل تطوير تقنية الفيديو.

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لكن برود تحدث عن ما يحدث في إنجلترا وقال "لا يزال هناك أمر واضح وجلي للجميع، لا يجب أن يُقضى الكثير من الوقت من أجل دراسة وإيجاد خطأ هامشي.".

كما أضاف "إذا لم يتواجد شيء واضح من البداية، إذًا فهو شيء غير جليّ ولا يجب أن يُنظر فيه، الفار ليست قواعده أن تنظر إلى 15 كاميرا وتحاول العثور على شيء ربما لا يكون موجودًا، ليس هذا هو مبدأ التقنية، يجب أن تكون اللعبة واضحة وصريحة.".

الجدير بالذكر أن تقنية الفيديو تُطبق للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من وجود انتقادات لها في الدول الأخرى كإسبانيا وألمانيا، إلا أن الأخطاء بإنجلترا تجاوزت الحد المنطقي والمعقول.