تقللون من الاتحاد؟ .. انظروا إلى ليفربول وبايرن ميونخ!

سخر الإعلامي الرياضي تركي الحربي ممكن يقلل من تتويج نادي الاتحاد السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا 2005، مستشهدًا بناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

الهلاليون يقللون من ألقاب الاتحاد:

العميد الفريق العربي الوحيد الذي حصد لقب دوري الأبطال عامين متتاليين؛ 2004 و2005، لكن هناك من لا يسمي هذا إنجازًا.

ويعود التقليل من حصد العميد نسخة 2005 تحديدًا، كون وقتها نظام البطولة القارية ينص على مشاركة بطل النسخة الأخيرة من دور الثمانية في النسخة التالية.

لكن جمهور الهلال يرفض اعتبار الاتحاد متساويًا مع الزعيم في عدد الألقاب من دوري الأبطال بالمسمى الحديث للبطولة، إذ حصدها الأزرق عامي 2019 و2021، لاختلاف النظام الحالي عن النظام السابق.

وفي المقابل، يرفض الاتحاديون الاعتراف بلقبي الزعيم في التسعينات، كون البطولة كانت تقام بمسمى ونظام مختلف.

"انظروا لليفربول وبايرن ميونخ"

الحربي رد على رافضي لقب 2005، مشيرًا إلى نظام كأس العالم للأندية الذي يشارك به بطلي دوري أبطال أوروبا وكأس ليبيرتادوريس من دور نصف النهائي.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لمن يريد التقليل من بطولة الاتحاد 2005 ويقول: (كان البطل يشارك من دور الثمانية ويلعب 4 مباريات ويحقق البطولة)، هل تعلم: أن ليفربول وبايرن ميونيخ أبطال العالم لآخر نسختين لعبوا مجتمعين 4 مباريات بواقع مباراتين لكل بطل ومنها توجوا أبطالًا العالم".

وأضاف: "أصلًا كأس العالم ضعيفة، حرة نقية".

لمن يريد التقليل من بطولة الاتحاد 2005 ويقول :

(كان البطل يشارك من دور الثمانية ويلعب 4 مباريات ويحقق البطولة)

هل تعلم :

أن ليفربول و بايرن ميونيخ

ابطال العالم لأخر نسختين لعبوا مجتمعين 4 مباريات بواقع مباراتين لكل بطل ومنها توجوا ابطالاً العالم

اصلاً كاس العالم ضعيفة🤣

حرة نقية pic.twitter.com/EsA1vVVvNG — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) November 29, 2021

الهلال يمثل آسيا في مونديال 2021:

الزعيم توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية "الرياض"، ليتأهل للمونديال.

قرعة المونديال أسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في دور ربع النهائي.

وحال انتصار الزعيم في ربع النهائي، سيلتقي بتشيلسي الإنجليزي؛ بطل أوروبا، في نصف النهائي.

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