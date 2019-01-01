تقرير مغربي: نهضة بركان يفقد أحد أهم لاعبيه أمام الزمالك

نهضة بركان يفقد لاعب مهم أمام الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب العربي الناجي لاعب فريق نهضة بركان المغربي، عن مباراة فريقه أمام الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن العربي الناجي سيغيب عن مباراة الزمالك، بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الصفاقسي التونسي.

وشددت ذات الصحيفة على أن العربي الناجي يعد واحدًا من أبرز أعمدة نهضة البركان المغربي، خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب محمد عزيز بسبب الإصابة.

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي: "الحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي جاهزون لخوض أي مباراة، المنافسة بينهم في مصلحة الفريق، نحتاج للفوز في المباريات القادمة ولن نفرط في أي نقاط". 🗣️ pic.twitter.com/GelhIS32qU — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

ويسعى الجهاز الطبي لفريق نهضة بركان، تجهيز محمد عزيز لمباراة الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأهل نهضة بركان إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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ويستضيف نهضة بركان نظيره الزمالك، مساء يوم 19 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 مايو.