تقرير - مصدر بالجامعة المغربية يعلق على تهديدات رئيس الزمالك لفوزي لقجع

الأبيض أمام نهضة بركان مواجهة مشتعلة خارج الملعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأت مواجهة الزمالك المصري أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خارج الملعب قبل أيام من دخولها المستطيل الأخضر.

رئيس الزمالك منذ أيام وجه تهديدًا صريحًا إلى فوزي لقجع؛ رئيس الفريق البركاني ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، حال تعرض فريقه لأي مضايقات بالمغرب مثلما حدث مع الصفاقسي التونسي بنصف نهائي البطولة نفسها. (طالع تصريحاته)

وعلق مصدر بالجامعة المغربية في تصريحاته لموقع "هسبورت": "ليس لدي تعليق، الهجوم على لقجع جاء بصفته رئيسًا لنهضة بركان وليس كرئيسًا للجامعة، لذلك الجامعة ليست معنية، ولا أعتقد أنها ستقدم على أي رد فعل ضد رئيس الزمالك".

وأضاف: "لن ننساق وراء أي استفزازات، نحن في المغرب حريصون على أن تكون المباراة في إطار رياضي دون أن تتطور الأمور، والدليل ما حدث لحسنية أكادير أمام الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية، أُلغي له هدف تسبب في إقصائه من البطولة، ولم تتم إعادة اللقطة، ومع ذلك لم تحدث بهرجة في الأمر".

يذكر أن الزمالك يلاقي نهضة بركان في 19 من مايو الجاري في نهائي البطولة الأفريقية، على أن يقام الإياب في 26 من الشهر نفسه.