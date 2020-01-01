تقرير لوشيسكو يُهدد بقاء الشلهوب وإدواردو مع الهلال

يبدو أن اللاعب قد أصبح قريبًا من اللعب بقميص شباب أهلي دبي الذي كان قريبًا من اللاعب الصيف الماضي

قررت إدارة نادي الهلال، تأجيل مناقشة ملفات بعض اللاعبين، وبالتحدي الثنائي محمد الشلهوب وكارلوس إدواردو.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النادي تنتظر تسلم التقرير الفني من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لتحديد ملامح قائمة الفريق.

وقرر لوشيسكو تعليق مصير محمد الشلهوب والبرازيلي كارلوس إدواردو، لاعبي الفريق، فيما يخص مستقبلهما مع النادي حتى ذلك الوقت.

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وأضافت المصادر نفسها، أن المدرب الروماني سيكشف من خلال تقريره عن اللاعبين المغادرين صفوف النادي، واحتياجات الفريق للتعاقدات الجديدة.

وفي سياق أخر، أثار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو حالة جدل بعدما نشر صورة له عبر حسابه في "إنستجرام".

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

ونشر إدواردو عبر حسابه الشخصي صورة نشرها أبن عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان.

ويبدو أن اللاعب قد أصبح قريبًا من اللعب بقميص شباب أهلي دبي الذي كان قريبًا من اللاعب الصيف الماضي.