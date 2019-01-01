تقرير الحكم يحرم عبدالرزاق حمد الله من ثنائية الهلال

كانت رأسية حمد الله قد اصطدمت بالشهراني قبل أن تدخل المرمى

أكدت تقارير صحفية سعودية حرمان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر من الثنائية التي سجلها في مرمى نادي الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان حمد الله قد نجح في قيادة فريقه النصر على حساب الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب "الرياضية"، فأن الحكم الإسباني خافيير فرنانديز الذي قاد مباراة الفريقين سجل الهدف الأول للعالمي باسم لاعب الهلال ياسر الشهراني وليس عبدالرزاق حمد الله.

وكانت رأسية حمد الله قد اصطدمت بالشهراني قبل أن تدخل المرمى، ليُقرر حكم المباراة تسجيله كهدف ذاتي.

سوائل بالركبة والفخذ تُجدد إصابة عبد الفتاح آدم

فوز النصر في ديربي الرياض جعله في المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة، في حين يأتي نادي الهلال في صدارة الدوري برصيد ١٩ نقطة.