فيديو | تقدير من نوع خاص .. ميسي يعرب عن سعادته بمواجهة رونالدو بطريقته

كأس موسم الرياض هو أول لقاء بين الثنائي منذ ديسمبر 2020

Shahid

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بمواجهة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة منذ عامين، إذ تقابلا في العاصمة السعودية "الرياض".

رونالدو قاد فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة نجوم الفريق الباريسي، في كأس موسم الرياض، لكنه خسر اللقاء بخماسية نظيفة.

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سجل ليو هدفًا من ضمن خماسية فريقه، فيما أحرز الدون هدفين من الرباعية، في ليلة انتهت بتتويج رفاق ميسي بالكأس، وتتويج كريستيانو بجائزة رجل المباراة.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر ميسي فيديو أثناء مصافحته لرونالدو في ممر غرف خلع الملابس قبل بداية اللقاء، ليعرب عن سعادته بهذا اللقاء، رغم المنافسة الشرسة بينهما على الألقاب الفردية والجماعية في السنوات الأخيرة.

ويعد هذا اللقاء الأول بين الفريقين منذ أن تقابلا في ديسمبر 2020، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، في اللقاء الذي فاز به الأول بثلاثية نظيفة.

Shahid