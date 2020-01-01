تقارير: نيمار وميسي سوف يجتمعان في هذا الفريق في 2020

خطوة مثيرة حقًا..

لا يزال موقف ليونيل ميسي مع برشلونة معقدًا إلى حد كبير، فما بين أن البرغوث حقًا يريد ترك البرسا في الصيف، وما بين عشقه للنادي الكتالوني الذي اتضح جليًا في حواره الصحفي الأخير.

ميسي أكد التزامه وبقائه في برشلونة حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيقرر إما أن يُجدد أو يرحل، لتنتشر بعد ذلك تقارير عن أن باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، أحدهما سيكون وجهته المقبلة إن غادر كامب نو.

هذه الشائعات ازدادت كثيرًا من قبل عندما أعلن نيمار أنه يحلم باللعب بجوار ميسي مرة أخرى، وفي ظل الوضع المادي المآسوي للبرسا تبدو احتمالية تجمعهما في كتالونيا صعبة، أي أن تجمعهما الوحيد قد يحدث في حديقة الأمراء.

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لكن الإعلامي جوتا جوردي في برنامج "El Chiringuito" طرح فرضية لم تخطر في ذهن أحد، وهي أن يستمر ميسي في برشلونة خاصةً وأن قلبه وأسرته يريدان ذلك، مع انضمام نيمار إليه ولكن عام 2022.

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عقد نيمار الحالي مع بي آس جي ينتهي في يونيو 2022، وإدارة باريس ترفض بيع اللاعب حتى ولو رحل مجانًا وقتها، لذلك فتبدو الفرضية منطقية أن يُكمل وقته في فرنسا ثم يعود إلى كامب نو ويحقق حلمه.

نيمار لا يحلم فقط باللعب بجوار ميسي، بل إن رغبته في العودة إلى برشلونة موجودة منذ عامين تقريبًا، بيد أن إدارة البلوجرانا المُقالة فشلت في الوصول إلى اتفاق مع نظيرتها بباريس حيال الأمر.

يبقى الأمر كله مجرد فرضية مطروحة يؤكد صدقها أو ينفيه ما سيقرره ميسي في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف حاليًا على انتخابات الرئاسة القادمة والمقرر لها في نهايات يناير المقبل.