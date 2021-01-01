الانتقالات

تقارير .. مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو

هيثم محمد
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Jadon Sancho Dortmund 2020-21
Getty Images
مانشستر طارد سانشو طويلاً دون نجاح

ربطت تقارير في الإعلام الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ونجم وولفرهامبتون الشاب البرتغالي بيدرو نيتو كتدعيم مستقبلي للفريق بدلاً من صفقة جادون سانشو المعقدة.

وحاول يونايتد على مدار العام الماضي وسابقه التعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند الإنجليزي الشاب ولكن مطالب النادي الألماني المادية المرتفعة أفسدت الصفقة.

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وقالت "صن" إن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، معجب بلاعب وولفز الشاب بعد تألقه في البريميرليج بالشهور الماضية.

Pedro Neto Manchester United GFX

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سبق له الخضوع لتجارب مع مانشستر يونايتد في 2016 عندما كان لاعباً في صفوف براجا البرتغالي، ولكن لم يقنع بالاختبارات.

وأضاف التقرير أن قيمة اللاعب البالغة 50 مليون جنيه استرليني أقل من المبلغ الذي يتعدى 100 مليون جنيه استرليني الذي يطلبه دورتموند لبيع سانشو، وبالتالي يشجع يونايتد على إتمام الصفقة.

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نيتو انتقل من براجا إلى لاتسيو ولكن فشل في التأقلم مع الكرة الإيطالية، لينضم مقابل 16 مليون جنيه استرليني لوولفرهامبتون ويتألق بصفوفه.

ولعب الجناح البرتغالي الشاب 30 مباراة بكل المسابقات مع وولفز الموسم الحالي وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

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