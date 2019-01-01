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تقارير نابولي يعلن عن صفقة مانولاس نهاية الأسبوع الحالي

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Getty Images
نابولي سيدعم صفوفه بالمدافع اليوناني الدولي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد حصول نابولي على توقيع مدافع روما كوستاس مانولاس.

وفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن النادي الجنوبي سيدفع الشرط الجزائي في عقد المدافع البالي ثمنه 36 مليون يورو.

واتفق في وقت سابق كلاً من إدارة نابولي مع المدافع صاحب 28 عاماً على كافة شروط العقد الذي سيكون مدته خمس سنوات مقابل أربعة ملايين يورو سنوياً.

وتشير التقارير إلى أنه من الممكن بنسبة كبيرة الإعلان عن صفقة المدافع الدولي اليوناني، يوم الأربعاء القادم بشكل رسمي.

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وانضم مانولاس إلى روما في 2014 قادماً من نادي أوليمبياكوس اليوناني مقابل 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن مانولاس لعب 27 في آخر موسم له مع روما بالدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع آخرًا.

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