تقارير نابولي يعلن عن صفقة مانولاس نهاية الأسبوع الحالي

نابولي سيدعم صفوفه بالمدافع اليوناني الدولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد حصول نابولي على توقيع مدافع روما كوستاس مانولاس.

وفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن النادي الجنوبي سيدفع الشرط الجزائي في عقد المدافع البالي ثمنه 36 مليون يورو.

واتفق في وقت سابق كلاً من إدارة نابولي مع المدافع صاحب 28 عاماً على كافة شروط العقد الذي سيكون مدته خمس سنوات مقابل أربعة ملايين يورو سنوياً.

وتشير التقارير إلى أنه من الممكن بنسبة كبيرة الإعلان عن صفقة المدافع الدولي اليوناني، يوم الأربعاء القادم بشكل رسمي.

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🇶🇦العنابي في مواجهة الأبيض والسماوي 🇦🇷



هذه المباراة الودية انتهت بـ 3 مقابل لاشئ لصالح الأرجنتين⚽️#CopaAmerica pic.twitter.com/B7rAlzbiIt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وانضم مانولاس إلى روما في 2014 قادماً من نادي أوليمبياكوس اليوناني مقابل 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن مانولاس لعب 27 في آخر موسم له مع روما بالدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع آخرًا.