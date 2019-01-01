تقارير مغربية : حميد أحداد إلى الوداد على سبيل الإعارة

اللاعب سيرحل عن الزمالك لينضم إلى نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رحيل اللاعب حميد أحداد عن صفوف نادي الزمالك المصري، والعودة مجدداً إلى الدوري المغربي.

وبحسب الصحفية الرسمية لقناة الرياضية المغربية، فأن اللاعب سيرحل عن الزمالك لينضم إلى نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة.

وأكدت تقارير أن حميد أحداد سيغادر القاهرة اليوم حال إتمام الصفقة على أن يصل اللاعب الوداد خلال ٤٨ ساعة للتوقيع للزمالك حال الاتفاق على رحيله ضمن صفقة تبادلية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ولا يشارك أحداد مع الزمالك بشكل أساسي منذ انضمامه لصفوف الأبيض في الصيف الماضي حيث لم يشارك سوى لدقائق معدودة منذ انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي.

🎤- تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة كبيرة خلال مباراة #الزمالك و #بيراميدز. pic.twitter.com/jVlkSxgEeX — جول مصر (@goaleg) January 16, 2019

وكان اللاعب المغربي قد ودع جماهير الزمالك برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام.