تقارير: مصطفى محمد على رادار فنربخشه التركي

مهاجم الزمالك على رادار فنربخشه التركي.

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي فنربخشه التركي، يدرس التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض.

مصطفى محمد أحد العناصر الأساسية بصفوف نادي الزمالك، كما أنه نجح في قيادة المنتخب المصري الأولمبي، للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالإضافة للوصول لأولمبياد طوكيو 2021.

وكشف الصحفي التركي كوراي جوسلو، عبر إذاعة "راديو جول" التركية، عن اهتمام نادي فنربخشه التركي بـ18 مهاجمًا، من أجل التعاقد مع أفضلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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الصحفي التركي أشار إلى أن فنربخشه وضع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، على قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتنافس مصطفى محمد مع 3 لاعبين آخرين من أجل الانتقال إلى فريق فنربخشه التركي، أبرزهم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

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وكان مسؤولي الزمالك، قد أعلنوا في وقت سابق، على عدم موافقتهم على انتقال مصطفى محمد لأي فريق آخر، إلا في حالة وصول العرض إلى 10 ملايين دولار على الأقل.