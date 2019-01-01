تقارير – مدرب بني ياس مستمر في الإمارات الموسم القادم

المدير الفني الكرواتي لن يرحل عن الإمارات الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إماراتية، إلى أن المدير الفني لنادي بني ياس كرونوسلاف سيبقي في دولة الإمارات الموسم القادم.

وقرر المدير الفني الكرواتي، عدم تجديد تعاقده مع بني ياس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكنه سيبقي في الإمارات لتدريب أحد الفرق.

ولم يتم الكشف عن الفريق الذي سيقوم كرونوسلاف، بتدريبه في العام المقبل، بينما ارتبط بني ياس بالتعاقد مع المدير الفني الألماني وينفرد شايفر.

ويستعد بني ياس لخوض ثلاث مباريات متبقية حتى نهاية الدوري، أمام اتحاد كلباء ثم شباب الأهلي دبي، ويختتم المنافسة أمام دبا الفجيرة.

ويحتل الفريق المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن العين صاحب المركز الخامس.

مشاهد يحتاج إليها كل مشجع لـ ليفربول الليلة 😅 pic.twitter.com/YVhFnzRWgl — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

وخرج بني ياس الموسم الحالي من بطولة كأس الخليج العربي من نصف النهائي عندما خسر من الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما ودع كأس رئيس الدولة من دور الـ 16 علي يد النصر بعد الهزيمة بهدف نظيف.