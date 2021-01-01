تقارير.. مانشستر يونايتد غير مهتم بالتعاقد مع راموس أو أوباميكانو!

مفاجأة غير متوقعة

بعدما زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع سيرخيو راموس، خرجت أنباء أخرى تنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني خارج حسابات النادي الإنجليزي من الأساس.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، وبدأت الصحف في التأكيد على أنه لن يُمدد تعاقده في سانتياجو برنابيو بسبب عدم الاتفاق على الراتب ومدة العقد حتى الآن.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد وراموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

لكن الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" نفى الأمر جملة وتفصيلًا، إذ أكد على أن إدارة المانيو لم تتواصل مطلقًا مع وكيل راموس أو اللاعب نفسه حتى الآن.

Also, Manchester United have not contacted Sergio Ramos agent as of today - they’ll decide for the real target as centre-back in the coming months. #PSG are interested [only if Sergio will leave the club as free agent, no decision yet - situation still open with Real]. 🇪🇸 #mufc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2021

صحيح أن مانشستر يونايتد يسعى لدعم مركز قلب الدفاع في الفترة المقبلة، إلا أن الإدارة لم تُحدد حتى الآن هدفها الرئيسي في الميركاتو الصيفي، على أن يتم تحديده في الأشهر القليلة المقبلة.

هكذا، يصبح باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب والنادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع راموس، مع تأكيدات رومانو أن خيار التمديد مع ريال مدريد لا يزال قائمًا.

وعلى صعيد متصل، نفى رومانو أيضًا يكون دايوت أوباميكانو قد رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد كما انتشر مؤخرًا ، بتأكيده على أن اللاعب لم يكن يومًا هدفًا لكتيبة أولي جونار سولشاير رغم تقديرهم لقدراته الكبيرة.

Manchester United have never been in advanced talks to sign Upamecano - always been appreciated but ‘unlikely’. He’s the main target for Bayern Münich prepared to pay the release clause, Chelsea and Liverpool are still in the race. Also PSG interest now cooled down 🔴 #mufc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2021

الدولي الفرنسي سوف يرحل على لايبزيج في كل الأحوال الصيف الماضي، والعروض كثيرة أمامه، ويبدو أن بايرن ميونخ هو النادي الأوفر حظًا حاليًا بتأكيدات كارل هاينز رومينيجه التواصل مع ممثليه.

تشيلسي وكذلك باريس سان جيرمان جنبًا إلى جنب مع ليفربول يسعون للتعاقد مع أوباميكانو أيضًا، والأكيد بحسب رومانو أن مانشستر يونايتد خارج هذا السباق ولا يسعى خلف المدافع الفرنسي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة حقيقية في مركز قلب الدفاع في ظل أخطاء هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف الكثيرة، مع إصابات إيريك بايي الدائمة.